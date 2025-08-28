O Cruzeiro, orientado por Leonardo Jardim, está com um pé nas meias-finais da Taça do Brasil, depois da vitória por 2-0 no reduto do Atlético Mineiro, na última madrugada.

Após uma primeira parte sem golos, a Raposa chegou à vantagem aos 50 minutos. Fabrício Bruno arrancou com a bola, percorreu vários metros e assinou um golaço do meio da rua. Até Jardim ficou impressionado com o golo do defesa-central recentemente chamado à seleção brasileira.

Fabrício Bruno também foi importante no segundo golo do Cruzeiro, aos 64 minutos. Na sequência de um canto, o central ganhou a bola nas alturas e Kaio Jorge aumentou a vantagem dos forasteiros.

O Cruzeiro vai agora receber o São Paulo para o campeonato e, a 11 de setembro (23h30), disputa a segunda mão dos quartos de final da Taça do Brasil, no Mineirão.

Também na última madrugada, o Vasco da Gama, com o português Nuno Moreira de início, empatou a um golo na receção ao Botafogo.

O ex-Benfica Arthur Cabral abriu o marcador aos oito minutos, com um golpe de cabeça, após um cruzamento do ex-FC Porto Alex Telles.

O empate não demorou muito a aparecer. Aos 17 minutos, Nuno Moreira colocou a bola na área, ainda houve um desvio da defesa do Botafogo e Jair apareceu a finalizar ao segundo poste.

A segunda mão está marcada para a madrugada de 12 de setembro.