O Cruzeiro recebeu e venceu o Palmeiras por 2-1, na noite de domingo, no duelo de treinadores portugueses em que Leonardo Jardim levou a melhor ante Abel Ferreira, na 11.ª jornada do Brasileirão.

Kaio Jorge, com dois golos nos primeiros quatro minutos de jogo, colocou o Cruzeiro a vencer por 2-0. O primeiro golo foi de cabeça, na sequência de um canto do lado direito do ataque, aos dois minutos. O 2-0, ao minuto quatro de jogo, surgiu num desvio de pé direito, na área, após um livre batido do lado direito.

O Palmeiras reduziu a desvantagem já na reta final do jogo, por Allan Elias, aos 87 minutos, num remate rasteiro de pé esquerdo, na área. Porém, não conseguiu evitar a derrota.

Nos outros jogos da noite, à mesma hora, o Flamengo recebeu e goleou o Fortaleza, por 5-0. O Atlético Mineiro venceu por 1-0 na visita ao Ceará e houve empate sem golos no Corinthians-Vitória. Um pouco mais tarde, no jogo que fechou a jornada, o Fluminense venceu por 2-0 na visita ao Internacional.

Com estes resultados, o Flamengo é o novo líder, com 24 pontos, seguido de Cruzeiro e Bragantino, ambos com 23. O Palmeiras, que era líder à partida para a jornada, caiu para o quarto lugar, mantendo-se com 22 pontos.

