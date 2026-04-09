O Flamengo de Leonardo Jardim – que é o detentor do título – estreou-se a vencer na edição da Libertadores de 2026. Já o Palmeiras de Abel Ferreira – finalista vencido – começou a competição com um empate.

No Peru, o mengão visitou o Cusco FC, que ocupa neste momento a sexta posição da Liga peruana. No final, a formação de Leonardo Jardim venceu por 2-0.

Os golos surgiram apenas no segundo tempo. Ainda antes da hora de jogo, o internacional brasileiro Bruno Henrique abriu as contas (59m). Giorgian de Arrascaeta saltou do banco aos 85 minutos e fixou o 2-0 final já em tempo de compensação (90+2m).

Com este triunfo (2-0), o Flamengo assume a liderança do Grupo A com três pontos. No mesmo grupo, o Estudiantes (Argentina) e o Independiente Medellín (Colombia) empataram a um golo.

Por outro lado, Abel Ferreira não começou da melhor forma a nova edição da Libertadores. O técnico do Palmeiras visitou a Colômbia – para enfrentar o Junior Barranquilla – com o resultado final a ditar um empate (1-1).

A equipa da casa adiantou-se cedo no marcador. Aos dez minutos de jogo, Teofilo Gutiérrez, experiente avançado ex-Sporting, fez de grande penalidade o primeiro golo do encontro.

A resposta do verdão surgiu já depois dos primeiros 45 minutos. Ramón Sosa saltou do banco ao intervalo e não precisou de muito tempo para fazer o gosto ao pé. O avançado paraguaio ex-Nottingham Forest voltou a colocar tudo igual aos 55 minutos.

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou um empate (1-1). O Palmeiras segue, assim, na segunda posição do Grupo F com um ponto. No mesmo grupo, o Sporting Cristal (Peru) venceu o Cerro Porteño (Paraguai) por 1-0.