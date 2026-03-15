O Flamengo, comandado por Leonardo Jardim, voltou a vencer, desta vez na visita ao Botafogo (3-0), treinado pelo ex-FC Porto Martín Anselmi, na sexta jornada do Brasileirão.

Com o selecionador brasileiro Carlo Ancelotti nas bancadas do Estádio Nilton Santos, Anselmi até desfez o esquema de três centrais, mas o Mengão desde cedo se revelou superior. Logo aos 13 minutos, Samuel Lino abriu a contagem, graças a um remate que ainda sofreu um desvio.

Já em tempo de descontos da primeira parte, Léo Pereira (45+2m) fez o 2-0, com uma excelente cobrança num livre direto.

Em cima do intervalo, Alexander Barboza foi expulso com cartão vermelho direto e deixou o Botafogo a jogar com dez, depois de agarrar Pedro, quando o avançado do Flamengo estava prestes a isolar-se, à entrada da área.

A abrir a segunda parte, foi mesmo Pedro (49m) quem fechou as contas do jogo.

Este resultado permite ao Flamengo subir ao terceiro lugar do campeonato brasileiro, agora com dez pontos, os mesmos do Palmeiras, de Abel Ferreira, que é segundo classificado, enquanto o São Paulo lidera com 13. Já o Botafogo, que vinha de uma derrota que o deixou fora da Libertadores, é apenas 17.º, com três pontos em quatro jogos.