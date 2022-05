Limpinho como nunca antes.

Assim pode ser descrita a performance do Palmeiras na fase de grupos da Taça Libertadores, prova que a equipa de Abel Ferreira venceu (com o português) em 2020 e 2021.

Seis vitórias em seis jogos era um registo raro, mas não inédito, mas o bicampeão da Libertadores fez algo mais do que isso e que lhe permitiu entrar no livro dos recordes da maior competição de clubes do continente americano. Com a vitória em casa por 4-1 sobre os venezuelanos do Deportivo Táchira, o Palmeiras concluiu a fase de grupos com um saldo de golos de +22, registo inédito até esta terça-feira à noite.

O hat-trick de Scarpa (15m, 22m e 68m, estes dois últimos na conversão de penáltis) e o golo de Rony (57m) permitiram ainda ao Palmeiras atingir outro recorde: o de golos marcados na fase de grupos da Libertadores. Foram 25, número que pulverizou o anterior registo máximo (21), na posse do River Plate desde 2020.