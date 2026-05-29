VÍDEO: Abel e Artur Jorge goleiam e garantem «oitavos» na Libertadores
Palmeiras vence o Junior Brranquilla (4-1) e Cruzeiro bate o Barcelona (4-0)
Palmeiras vence o Junior Brranquilla (4-1) e Cruzeiro bate o Barcelona (4-0)
O Palmeiras e o Cruzeiro apuraram-se, na última madrugada, para os oitavos de final da Taça Libertadores, com goleadas na jornada de encerramento da fase de grupos.
A equipa de Abel Ferreira bateu em casa o Junior Barranquilla, por 4-1, enquanto a formação orientada por Artur Jorge recebeu e venceu o Barcelona, do Equador, por 4-0.
No Allianz Parque, em São Paulo, Jhon Arias abriu o marcador logo aos seis minutos, com uma finalização de primeira após passe de Flaco López. Os colombianos ainda empataram aos 36 minutos, por intermédio de Luis Muriel, mas a equipa de Abel Ferreira deu a volta antes do intervalo.
Já depois de ter atirado uma bola à trave, Flaco López ganhou um ressalto na área e a bola sobrou para Allan, que fez o 2-1, aos 40 minutos. O argentino, convocado para o Mundial 2026, completou um hat trick de assistências ainda na primeira parte, ao servir Arias para o bis, em cima do minuto 45.
Já na segunda parte, pouco depois de nova bola ao ferro de Flaco López, Andreas Pereira (51m) apontou o último golo da partida, com um pontapé de fora da área.
Esta vitória permitiu ao Palmeiras assegurar o segundo lugar do Grupo F, com 11 pontos, menos dois do que o Cerro Porteño, que terminou na primeira posição. O Junior Brranquilla terminou em último, enquanto o Sporting Cristal ficou em terceiro e caiu para a Taça Sul Americana.
Já em Belo Horizonte, o Cruzeiro despachou o Barcelona com uma grande exibição de Matheus Pereira. O médio ex-Sporting abriu a contagem aos cinco minutos e, no segundo tempo, assistiu Christian para o 2-0 (52m).
Luis Sinisterra aumentou a vantagem da Raposa aos 55 minutos e, aos 71, Matheus Pereira bisou para fechar as contas da partida.
O Cruzeiro também termina na segunda posição, desta feita no Grupo D, com 11 pontos. O Universidad Católica fechou em primeiro (13 pontos), ao passo que o Boca Juniors foi terceiro e o Barcelona concluiu a fase de grupos em último.