O Palmeiras de Abel Ferreira e o Flamengo de Vítor Pereira arrancaram a fase de grupos da Taça Libertadores com derrotas.

O Flamengo, vencedor da última edição da prova, perdeu no Equador por 2-1 com o Aucas num jogo em que até esteve a vencer. Matheus França marcou aos 39 minutos após excelente iniciativa individual e levou o Fla para o descanso na frente, mas na segunda parte o conjunto de Quito virou o jogo com golos de Eric Castillo (58m) e de Roberto Ordoñez aos minuto 85.

Com este resultado, o Flamengo segue a zeros no Grupo A da Libertadores, onde está juntamente com o Aucas, os argentinos do Racing e os chilenos do Nublense.

Quem também teve uma entrada em falso foi o Palmeiras de Abel Ferreira, que saiu derrotado por 3-1 no reduto do Bolivar num jogo em que o técnico português poupou alguns habituais titulares na altitude de La Paz.

José López ainda deu vantagem aos brasileiros aos 13 minutos com um golaço, mas pouco depois Pablo Hervias empatou e em cima do intervalo, já depois de o Palmeiras ficar reduzido a dez por expulsão de Jaílson, Diego Ibañez assinou a reviravolta.

Aos 52 minutos, os bolivianos também ficaram reduzidos devido a expulsão de José Sagredo, mas nem assim o Palmeiras conseguiu evitar a derrota. Aos 89 minutos, Uzeda acabou com todas as dúvidas e fez o 3-1 final.

O Palmeiras está no Grupo C juntamente com o Bolivar, os paraguaios do Cerro Porteño e os equatorianos do Barcelona SC, equipa que também perdeu no arranque da fase de grupos.