Liedson visitou o centro de treinos do Corinthians e deixou elogios a Vítor Pereira, o treinador português do «Timão», com o qual trabalhou no FC Porto.

«Joguei sete anos e meio no Sporting, não consegui ser campeão nacional. E joguei seis meses no Porto com o Vitor Pereira e fui campeão», começou por dizer, citado pelo Globoesporte.

O antigo internacional português recorda que jogou pouco «até pelas dificuldades físicas». «Tive poucas oportunidades, mas nos minutinhos que joguei fui bem. O Vítor é uma pessoa maravilhosa, e eu torço pelo sucesso dele aqui no clube», acrescentou o Levezinho.