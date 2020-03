O Jeonbuk, treinado por José Morais, empatou a duas bolas no terreno do Sydney FC, no que foi o segundo jogo da equipa sul-coreana na Liga dos Campeões Asiática.

A equipa do treinador português ainda esteve a vencer por uma bola a zero, o Sydney deu a volta ao marcador, mas o Jeonbuk, mesmo com menos um jogador, empatou a um minuto dos 90.

Os sul-coreanos somam um ponto num grupo que também integra o Shangai SIPG, de Vítor Pereira. A equipa chinesa do antigo técnico do FC Porto ainda não disputou qualquer jogo devido ao surto de coronavírus no país.

O Covid-19 tem, de resto, condicionado esta competição, provocando o adiamento de muitos jogos.