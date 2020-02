O Jeonbuk, equipa sul-coreana treinada por José Morais, saiu derrotada do primeiro jogo da Liga dos Campeões asiática, em casa, diante do Yokohama Marinos.

A partida terminou com a vitória dos japoneses por 2-1, depois da equipa de José Morais ter chegado ao intervalo a perder por 0-2. Apesar do golo marcado no segundo tempo, o Jeonbuk teve duas expulsões, que deixaram a equipa a jogar com apenas nove elementos.

Em Jeonju, os espectadores para entrar no estádio foram obrigados a usar máscara e a apresentar uma temperatura corporal inferior a 37,5 graus, tudo por causa do Covid-19, o novo coronavírus.

De recordar que, no Grupo H, onde se inserem o Jeonbuk e o Yokohama, estão ainda os chineses do Shangai SIPG, de Vítor Pereira, e o os australianos do FC Sydney.