Com Rúben Semedo a titular, o Olympiakos de Pedro Martins foi surpreendido em casa pelos búlgaros do Ludogorets, ao empatar a um golo em jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Num duelo entre o bicampeão grego e o decacampeão da Bulgária, os visitantes, que contaram com Claude Gonçalves a titular, estiveram muito perto de ir para a 2.ª mão em vantagem.

Kiril Despodov colocou o Ludogorets a ganhar aos 50 minutos, mas o Olympiakos chegou ao empate aos 87m por intermédio de Aguibou Câmara.

À mesma hora, os sérvios do Estrela Vermelha de Belgrado empataram em casa a um golo com os moldavos do Sheriff.