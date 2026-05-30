A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga felicitaram os portugueses que se sagraram bicampeões europeus ao serviço do PSG, após a vitória frente ao Arsenal. FC Porto e Sporting deixaram uma mensagem a Vitinha e Nuno Mendes, respetivamente.

Numa mensagem assinada por Pedro Proença, a FPF felicitou a armada lusa de Paris, incluindo Luís Campos.

«Felicitações, em meu nome, e em nome da FPF, ao PSG pela conquista da Liga dos Campeões! Parabéns aos nossos internacionais Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos e ao diretor Luís Campos pela segunda Champions consecutiva, a coroar uma grande temporada, marcada já pela conquista do campeonato francês», começa por dizer.

Pedro Proença sublinhou, ainda, que o título representa «mais um triunfo que engrandece e reconhece a importância de todo o futebol português, representado ao mais alto nível no maior palco do mundo».

Reinaldo Teixeira, em nome da Liga Portugal, enalteceu o orgulho de ver portugueses a levantar a Liga dos Campeões. O presidente da Liga salientou, ainda, o trabalho realizado pelos clubes na formação de atletas.

«É com enorme orgulho que vemos portugueses a conquistar novamente a UEFA ‘Champions’. Este feito extraordinário demonstra, uma vez mais, a qualidade dos jogadores que o futebol português forma e desenvolve, assim como a excelência do trabalho realizado diariamente pelos clubes portugueses», referiu.

O Sporting e o FC Porto deram os parabéns a Nuno Mendes e Vitinha, respetivamente. Os leões sublinham o orgulho pelo lateral da formação francesa ser um produto da formação, enquanto os dragões referem que o médio ganhou o «gosto por ganhar na Europa» na Invicta, recordando a conquista da Youth League. Já o Benfica ainda não se pronunciou.

Ora veja:

Parabéns pela conquista da UEFA Champions League, Kandimba 🌟

Um orgulho #MadeInSporting 💚 pic.twitter.com/X13c9Kw7ag — Sporting CP (@SportingCP) May 30, 2026