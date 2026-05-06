João Neves, jogador do Paris Saint-Germain, em declarações na zona de entrevistas rápidas após o apuramento dos franceses para a final da Liga dos Campeões:

«Estamos muito contentes pelo que fizemos até agora. Dou os parabéns ao Bayern Munqiue. São uma grande equipa. A seguir a nós, a melhor da Europa e do Mundo, na minha opinião. Conseguimos provar em casa e fora que somos a melhor equipa. Conseguimos atacar, defender, sofrer e respirar com e sem bola. É isso que uma grande equipa faz.

Foi um jogo muito difícil, estou cansado e com dificuldades em falar, mas estou muito contente pelo que fizemos não só neste jogo, mas em toda a Champions.»

Vinte e um anos de idade e segunda final seguida da Champions. Não é para qualquer jogador ou equipa...

«É verdade. Como disse no ano passado, cheguei aqui com um projeto muito claro do que era o clube e do que pretendiam de mim e da equipa. Estamos a concretizar os nossos objetivos. O objetivo foi sempre lutar até ao fim e esta é a melhor maneira para chegar a estes momentos. Dois anos consecutivos na final e, ganhando ou perdendo, já estamos muito contentes.

Vamos defrontar uma das grandes equipas do Mundo, o Arsenal, e estamos preparados. O nosso staff faz um bom estudo e confiamos neles e eles confiam em nós. A final é um jogo e é sempre difícil. O futebol às vezes é justo ou injusto. Podemos jogar melhor ou pior e ganhar ou perder. (...) AInda temos a Liga para ganhar, que é também um ponto muito claro para nós. Acho que (a final da Champions) vai ser nos detalhes. Não é 100 por cento seguro, mas normalmente ganha a melhor equipa e a que melhor concretiza os detalhes.»