Carlos Forbs esteve em grande nível na receção do Club Brugge ao Barcelona (3-3), esta quarta-feira, na 4.ª jornada da fase de liga da Champions. O extremo português participou em todos os golos dos belgas no empate diante dos catalães.

Logo aos seis minutos, Forbs aproveitou que a armadilha do fora de jogo do Barça não saiu como planeado e serviu Nicolo Tresoldi para o primeiro golo da partida.

A vantagem do Brugge durou apenas dois minutos, até que apareceu Ferran Torres a finalizar na cara de Nordin Jackers.

Ainda antes do intervalo, Carlos Forbs (17m) colocou os belgas de novo na frente, ao concluir um contra-ataque bem desenhado.

O Barcelona voltou a empatar por volta da hora de jogo, por Lamine Yamal, na sequência de uma jogada de entendimento com Fermín López. No entanto, logo de seguida, Forbs (64m) surgiu mais uma vez nas costas dos defesas «blaugrana» e atirou para o 3-2, perante Wojciech Szczesny.

Com alguma sorte à mistura, o Barça ainda resgatou um ponto nesta visita à Bélgica, após a infelicidade de Christos Tzolis, que desviou para a própria baliza um cruzamento de Yamal, aos 77 minutos.

A equipa de Hansi Flick não se livrou de um susto na reta final. Szczesny, logo nos primeiros segundos do tempo de compensação, complicou perante a pressão de Romeo Vermant, perdeu a bola e o jovem avançado belga até marcou, mas o golo foi anulado por falta.

Com este empate, o Barça passa a somar sete pontos em quatro jogos e está na 11.ª posição da fase de liga da Champions, enquanto o Club Brugge chega aos quatro pontos e é 22.º classificado.