A UEFA recordou este sábado um grande golo de Raúl Meireles na Liga dos Campeões, em 2012, em Stamford Bridge, frente ao Benfica.

Foi no jogo da segunda mão dos quartos de final da edição de 2011/12, faz este sábado oito anos. A equipa comandada por Roberto Do Matteo já tinha vencido na Luz (1-0), com um golo solitário de Salomon Kalou, e voltou a vencer em casa por 2-1.

Frank Lampard, na conversão de uma grande penalidade, deu vantagem à equipa inglesa, Javi Garcia ainda deu esperança à equipa de Jorge Jesus, com um empate a cinco minutos do final, mas Meireles acabou com todas as dúvidas em tempo de compensação, com um remate fora da área, sem hipóteses para Artur Moraes.

Veja o grande golo do antigo internacional: