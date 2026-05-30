Vitinha, Internacional português e médio do PSG, mostrou-se feliz pela conquista da Liga dos Campeões, salientando ainda o espirito de sacrificio da equipa. Vitinha, recorde-se, foi eleito Homem do Jogo da final.

Vitória merecida, «mesmo antes dos penáltis»



«Estou feliz por todos, pelos suplentes que entraram e que marcaram o seu penálti, o que é muito difícil. Merecemos a vitória, mesmo antes dos penáltis. Somos humildes, é assim que somos, damos tudo uns pelos outros, todos defendem, todos atacam e temos muito prazer.»