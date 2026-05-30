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Há 51 min
Vitinha: «Damos tudo uns pelos outros. Todos defendem, todos atacam»
Internacional português não escondeu felicidade por conquistar a Liga dos Campeões pela segunda vez consecutiva
AL
Internacional português não escondeu felicidade por conquistar a Liga dos Campeões pela segunda vez consecutiva
AL
Vitinha, Internacional português e médio do PSG, mostrou-se feliz pela conquista da Liga dos Campeões, salientando ainda o espirito de sacrificio da equipa. Vitinha, recorde-se, foi eleito Homem do Jogo da final.
Vitória merecida, «mesmo antes dos penáltis»
«Estou feliz por todos, pelos suplentes que entraram e que marcaram o seu penálti, o que é muito difícil. Merecemos a vitória, mesmo antes dos penáltis. Somos humildes, é assim que somos, damos tudo uns pelos outros, todos defendem, todos atacam e temos muito prazer.»
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TAGS: Made In Liga Campeões Champions PSG Vitinha
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