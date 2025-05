Há um português a concorrer para golo da temporada na Liga Conferência. Manu Silva, atual jogador do Benfica mas na altura ainda a competir pelo V. Guimarães, marcou um golaço ao Djugarden em outubro.

Na segunda jornada da fase de liga, os vimaranenses bateram os suecos por 2-1 e um dos golos foi de belo efeito, marcado por Manu Silva. De pé esquerdo, atirou colocado para o ângulo superior mais distante.

Este é um dos dez golos nomeados para o prémio, que é votado pelos adeptos através da internet. Fotis Ioannidis, jogador do Panathinaikos de Rui Vitória, ou Antony, do Betis, são alguns dos outros nomeados.

