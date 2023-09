Com Yuri Ribeiro e Josué a titulares, o Legia Varsóvia venceu em casa o Aston Villa de Unai Emery por 3-2.

Os polacos adiantaram-se no marcador aos 3 minutos por Pawel Wszolek, mas Jhon Duran empatou ao minuto 6 num início de jogo eletrizante.

A primeira parte teria ainda mais dois golos. Ernest Muci voltou a dar vantagem ao Legia (26m), mas Lucas Digne voltou a empatar para os Villans (38m).

Na segunda parte, Ernest Muci recolocou os polacos na frente do marcador pela terceira vez no jogo. E, aí, foi de vez.

O Legia Varsóvia está na frente do Grupo E da Liga Conferência com 3 pontos, os mesmos dos bósnios do Zrinjski Mostar, que venceram os neerlandeses do AZ Alkmaar após uma recuperação épica. Ao intervalo, perdiam por 3-0, mas em pouco mais de 30 minutos viraram o jogo para 4-3.

Também nesta quinta-feira, Miguel Crespo abriu caminho para a vitória do Fenerbahçe sobre o Nordsjaelland por 3-1. O médio português inaugurou o marcador aos 24 minutos e Batshuayi fez o 2-0 pouco depois. A abrir a segunda parte, Serdar Aziz ampliou para 3-0. Schelderup, emprestado pelo Benfica, foi titular no Nordsjaelland, que reduziu aos 55m por Villadsen.

Destaque ainda para a derrota do Aberdeen por 2-1 no reduto do Eintracht Frankfurt. Duk foi a jogo na equipa escocesa aos 56 minutos, altura em que se registava uma igualdade a um golo.

No PAOK, Vieirinha foi o único português a ir a jogo, entrando aos 85 minutos na vitória da equipa grega por 3-2 na Finlândia sobre o HJK Helsínquia e Gedson Fernandes cumpriu os 90 minutos no empate a um golo do Besiktas na visita ao terreno dos belgas do Club Brugge.