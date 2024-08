O Legia Varsóvia adiantou-se no play-off da Liga Conferência ao vencer em casa os kosovares do Drita por 2-0.

A equipa de Gonçalo Feio jogou em superioridade numérica desde a meia-hora e capitalizou isso na segunda parte com golos de Blaz Kramer e Marc Gual.

Ruben Vinagre foi titular na equipa polaca, que teve ainda o luso-francês Claude Gonçalves entre as opções iniciais.

Com um pé na fase seguinte da Liga Conferência está também o Betis. Com Rui Silva na baliza (William entrou nos minutos finais), a equipa de Sevilha venceu fora (na Eslováquia) os ucranianos do Kryvbas também por 2-0: Ezequiel Ávila fez o 1-0 aos 13 minutos e Rodri fixou o resultado final pouco depois da hora de jogo.

LIGA CONFERÊNCIA: OUTROS RESULTADOS