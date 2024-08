Ainda sem João Félix, que asssistiu ao jogo em Stamford Bridge, o Chelsea recebeu e derrotou os suíços do Servette por 2-0 na primeira mão do play-off da Liga Conferência.

Renato Veiga e Pedro Neto foram titulares nos Blues, que só encontraram o caminho do golo já na segunda parte. Aos 50 minutos, Nkunku fez o 1-0 na conversão de um penálti sofrido pelo próprio.

Logo a seguir Marc Guiu recebeu uma oferta do guarda-redes do ex-adversário do Sp. Braga na Liga Europa, mas desperdiçou o 2-0 de forma inacreditável.

O golo da tranquilidade acabaria por chegar aos 76 minutos por Madueke a passe do ex-Benfica Enzo Fernández.