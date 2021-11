A Roma só venceu um dos últimos seis jogos, mas José Mourinho considera que a explicação está na arbitragem.

«Não é um momento bom, mas quantos pontos perdemos por causa de decisões arbitrais? Pensem na Juventus e no Milan. É uma estatística fácil de fazer», disse o técnico português após o empate com o Bodo, para a Liga Conferência.

Depois da goleada sofrida na Noruega, a Roma só evitou nova derrota com um golo ao minuto 84, mas Mourinho saiu a queixar-se de dois penáltis.

«Não fizemos um grande jogo. Falhámos muito, tanto na zona de construção como na frente, onde revelámos dificuldades tremendas, com muitas perdidas do Zaniolo e do Abraham. Mas ficaram dois penáltis claros por marcar. O árbitro vai para casa tranquilo, na Grécia, mas na Liga Conferência há gente a iniciar a sua carreira internacional. A arbitragem foi absolutamente decisiva. No jogo da Noruega não disse nada porque o resultado não teve qualquer responsabilidade do árbitro, mas hoje, desculpem-me, tenho de dizer isto», acrescentou.