O Al Taawon, clube treinado pelo português Vítor Campelos, venceu esta terça-feira na receção ao Al Duhail do Qatar, por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões da Ásia.

Sem o defesa Ricardo Machado, o Al Taawon construiu a vitória com golos de Al-Sahlawi e Al-Swat, respetivamente aos 34 e 55 minutos de jogo.

Com este resultado, o Al Taawon lidera isolado o grupo C, com seis pontos. O Al Duhail é segundo, com três pontos. Al Sharjah e Persépolis têm um ponto cada, respetivamente nos terceiro e quarto lugares.