Cristiano Ronaldo marcou mais um golo e encurtou a 'caminhada' até aos 1000 tentos na carreira - somou o 904.º nesta segunda-feira. O momento aconteceu no Al Nassr-Al Rayyan, da segunda jornada da Liga dos Campeões asiática, que foi ganho pela equipa de Ronaldo e Otávio, por 2-0.

O jogo teve lugar no estádio do Al Nassr, ao final da tarde desta segunda. É a primeira vitória na competição, depois de um empate com o Al Shorta, que 'custou' o despedimento de Luís Castro.

Contra o português André Amaro, ex-Vitória de Guimarães, o Al Nassr foi dominando a partida e teve chances para abrir o marcador logo na primeira parte. A maior delas pertenceu a Cristiano Ronaldo, que falhou o golo de cabeça à boca da baliza, para espanto geral. No entanto, Sadio Mané ainda conseguiu marcar nos descontos do intervalo.

Depois desse primeiro golo, Ronaldo marcou aos 49m, mas o tento foi anulado. Mais tarde, aos 76m, Cristiano chegou mesmo ao golo, com um remate de pé esquerdo de primeira, após passe de Ghareeb. O brasileiro Roger Guedes ainda reduziu, já na reta final do encontro, fazendo o 2-1 final aos 87 minutos.

O Al Nassr soma assim quatro pontos e fica em terceiro lugar de forma provisória no grupo Este da Liga dos Campeões. O próximo jogo na competição é no Irão, diante do Esteghlal.