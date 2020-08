Há poucos meses no Manchester United, Bruno Fernandes assumiu-se rapidamente como um dos líderes dos red devils e a crítica tem-no comparado a outras lendas do clube, como Éric Cantona.

Na antevisão ao jogo com o Sevilha, a contar para as meias-finais da Liga Europa, o médio ex-Sporting abordou a comparação com o antigo avançado francês. «Claro que é muito bom ouvir falar nesses nomes, mas Cantona foi um jogador fantástico para o clube. Tenho de fazer muito, muito mais para que possa ser comparado a ele», afirmou.

Bruno Fernandes fez ainda uma espécie de balanço dos primeiros tempos em Terras de Sua Majestade. «Estou muito feliz pelo que tenho feito, mas não estou satisfeito, porque no Manchester United há que ganhar títulos. Vim para o clube para isso e ficarei satisfeito se ganharmos a Liga Europa», afirmou, respondendo depois a uma questão de outro jornalista, aparentemente perplexo pelos registos do português.

«A adaptação fácil à Premier League? Não posso dizer que tenha sido fácil. Mas tivemos bons resultados e eu marquei alguns golos. Foi mais fácil porque toda a gente no clube ajudou-me e passou-me muita confiança. (...) Quando um clube paga 55 milhões por um jogador é porque há confiança nele [risos]. (...) Também já tinha jogado em Itália, por isso sei como é estar fora do meu país e a jogar em campeonatos diferentes», frisou.

Este domingo, Bruno Fernandes vai reencontrar Gudelj, com quem jogou na época passada no Sporting. O médio sérvio esteve recentemente infetado com covid-19, mas foi autorizado a juntar-se à equipa do Sevilha em vésperas do duelo com os ingleses. «Falei com ele e estou feliz por ele estar bem, mas amanhã espero ganhar. Já falámos e vamos trocar as camisolas», concluiu.