O Manchester United venceu o Bodo/Glimt no segundo jogo de Ruben Amorim ao leme da equipa inglesa, o primeiro em Old Trafford. Os red devils venceram por 3-2, numa reviravolta.

Os ingleses chegaram ao golo, tal como no duelo contra o Ipswich, logo no início do jogo. Desta feita, foram ainda mais rápidos - 14 segundos até ao golo de Alejandro Garnacho. Rasmus Hojlund pressionou o guarda-redes contrário e Garnacho rematou de baliza aberta.

Mas os noruegueses reagiram em força. Dominando no miolo do terreno, o Bodo/Glimt chegou ao golo num grande contra-ataque ao primeiro toque, com Evjen a rematar forte e colocado para o 1-1.

Três minutos depois, aos 23m, Zinckernagel (que já atuou em Inglaterra) fez o 2-1 após um passe espetacular do capitão Berg, no meio-campo.

Antes do final da primeira parte, os jogadores de Ruben Amorim chegaram ao empate com um golaço de Rasmus Hojlund. Dominou de pé esquerdo e rematou de direito, entre os centrais.

Ao fim de três golos marcados pelo Manchester United, Amorim sentia-se finalmente em condições de festejar.

Amorim lançou Diogo Dalot ao intervalo para o lugar de Malacia, na posição de ala esquerdo. Logo no início da segunda parte, os red devils fizeram a reviravolta com novo golo de Hojlund. O ex-Sporting Manuel Ugarte fez a assistência, descaído pela direita.

O Manchester United soma mais três pontos e ocupa agora a 11.ª posição na Liga Europa, com nove pontos. O Bodo/Glimt é o 17.º, com sete pontos.