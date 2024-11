Na quinta jornada da Liga Europa, sortes diferentes para os (poucos) jogadores portugueses em ação nas equipas estrangeiras. A maior 'concentração' de lusos aconteceu no Besiktas-Maccabi Telavive, que se realizou à porta fechada na Hungria para impedir tumultos entre judeus e muçulmanos.

Três portugueses foram titulares pelo Besiktas, da Turquia - Rafa Silva, João Mário e Gedson Fernandes. Os dois últimos jogaram lado a lado, no meio-campo, e Rafa Silva somou um golo.

Foi um verdadeiro golo 'à Rafa Silva', com uma arrancada desde o meio-campo e a bater o adversário no um-contra-um. No entanto, os israelitas marcaram dois tentos, por intermédio de Kanichowsky e Peretz. Cher Ndour entrou ao intervalo mas teve um golo anulado aos 60m.

Ciro Immobile ainda falhou um penálti, aos 71m, de forma surpreendente, e Weslley Patati finalizou as contas com o 3-1.

O Besiktas soma seis pontos em cinco jogos e mantém-se em posição de apuramento para o play-off. O Maccabi ganha os primeiros três pontos mas continua em vias de ser excluído da competição.

Já nos Países Baixos, outro português teve mais motivos para sorrir. Alexandre Penetra, titular habitual do AZ Alkmaar, foi novamente aposta do treinador Martens no empate com o Galatasaray (1-1).

Diante dos turcos, os neerlandeses marcaram logo aos dois minutos de jogo por intermédio de Steven Mijnans. No último suspiro da primeira metade, o avançado Victor Osimhen marcou o tento do empate com assistência do experiente Mertens. Nos descontos, Osimhen viu o bis ser anulado pelo VAR.

O AZ Alkmaar soma sete pontos, em posição de play-off. Já os turcos, adversários de José Mourinho nas competições domésticas, ficam em terceiro lugar da tabela, bem colocados para os oitavos de final.

