Noite de muito futebol, um pouco por todo o 'Velho Continente'. Cumpriu-se nesta quinta-feira a primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa, com muitos portugueses em ação.

Rui Vitória, antigo treinador de Benfica e Paços de Ferreira, levou o Panathinaikos ao triunfo sobre o Samsunspor, da Turquia, por 2-1.

Tomasson marcou primeiro para a equipa forasteira, aos 50 minutos, mas os gregos conseguiram a vantagem com golos de Kyriakopoulos (66m) e Palmer-Brown (74m). Vitória lançou o estreante Davide Calabria, ex-Milan, na segunda parte. Borevkovic, ex-V. Guimarães, não saiu do banco do Samsunspor.

Tiago Dantas, médio português de 24 anos, jogou 75 minutos no triunfo do Rijeka sobre o PAOK, por 1-0. O croata Menalo marcou o golo da vitória sobre a equipa grega que conta com os ex-Benfica Meite ou Andrija Zivkovic.

Sandro Cruz, antigo lateral do Gil Vicente, perdeu diante do Young Boys, da Suíça, na receção do Slovan Bratislava, da Eslováquia. Os forasteiros venceram por 1-0, com um golo de Bedia aos 15 minutos. Fogning, ex-Boavista, não saiu do banco do Slovan.

João Moutinho, lateral português do Lech Poznan, teve pior sorte, ao ser goleado em casa pelo Genk, da Bélgica. Foi titular no triunfo dos forasteiros por 5-1. Franculino Djú, luso-guineense do Midtjylland, jogou os primeiros 45 minutos na vitória sobre o KuPs, da Finlândia, por 4-0.

Noutros duelos sem portugueses:

Brann 2-1 AEK Larnaca

Malmo 3-0 Sigma Olomouc

Maccabi Telavive 3-1 Dinamo Kiev

Shkendija 2-1 Ludogorets

Zrinjski 0-2 Utrecht

Aberdeen 2-2 Steaua Bucareste