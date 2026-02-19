Liga Europa: Tiago Tomás marca pelo Estugarda, Händel vence Félix Correia
Antigo avançado do Sporting anotou já nos descontos
Sortes diferentes para os portugueses em ação na Liga Europa, na noite desta quinta-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final.
No duelo com mais lusos, o Lille perdeu em casa com o Estrela Vermelha (1-0). Félix Correia foi titular e Tiago Santos suplente utilizado pelos franceses. Tomás Händel jogou de início pelos sérvios e até conseguiu uma assistência para o golo de Tebo aos 45m.
Paulo Bernardo foi titular pelo Celtic no embate com o Estugarda. Porém, Tiago Tomás entraria em ação pelos alemães aos 78 minutos e marcaria nos descontos. Os alemães venceram por 4-1. El Khannouss bisou na primeira parte, Leweling e Tomás marcaram na segunda. Nygren reduziu o marcador.
O Ludogorets de Dinis Almeida (titular) venceu por 2-1 aos húngaros do Ferencváros. Duah e Son marcaram pelos búlgaros, enquanto Dele anotou o golo de honra.
Por fim, num duelo sem lusos, o Panathinaikos empatou a duas bolas com o Plzen. Tetteh, dos gregos, foi a grande figura do jogo com um bis.