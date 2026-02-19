Sortes diferentes para os portugueses em ação na Liga Europa, na noite desta quinta-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final.

No duelo com mais lusos, o Lille perdeu em casa com o Estrela Vermelha (1-0). Félix Correia foi titular e Tiago Santos suplente utilizado pelos franceses. Tomás Händel jogou de início pelos sérvios e até conseguiu uma assistência para o golo de Tebo aos 45m.

Paulo Bernardo foi titular pelo Celtic no embate com o Estugarda. Porém, Tiago Tomás entraria em ação pelos alemães aos 78 minutos e marcaria nos descontos. Os alemães venceram por 4-1. El Khannouss bisou na primeira parte, Leweling e Tomás marcaram na segunda. Nygren reduziu o marcador.

O Ludogorets de Dinis Almeida (titular) venceu por 2-1 aos húngaros do Ferencváros. Duah e Son marcaram pelos búlgaros, enquanto Dele anotou o golo de honra.

Por fim, num duelo sem lusos, o Panathinaikos empatou a duas bolas com o Plzen. Tetteh, dos gregos, foi a grande figura do jogo com um bis.