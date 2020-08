Luís Castro reconheceu que o Shakhtar teve uma noite para esquecer na derrota com o Inter por 5-0, que ditou o adeus dos ucranianos à Liga Europa.

«É um dia negativo para nós e isso deixa uma marca que não queríamos deixar nesta época. Há que dar os parabéns ao Inter e perceber que não estivemos ao nível que este jogo exigia», afirmou o treinador português na conferência de imprensa.

Luís Castro reconheceu que o conjunto ucraniano sentiu sempre muitas dificuldades para se desembaraçar da pressão dos nerazzurri, mas identificou o momento que pode ter sido decisivo para o desfecho do jogo, quando, já na segunda parte, apenas um golo separava as duas equipas. «Podíamos ter empatado naquela oportunidade do Júnior Moraes. Não marcámos e eles fizeram o 2-0 num canto, o que tornou tudo difícil.»

«Assumo por completo esta derrota, mas não deixou de louvar o caminho que os jogadores fizeram. Pode haver a tentação de apagar tudo o que fizemos até hoje com esta derrota, mas não. Fomos muito competentes até aqi e conseguimos excelentes resultados. Não vamos deixar que isto manche uma época que foi toda ela positiva», acrescentou.

Recorde-se que o Shakhtar sagrou-se campeão ucraniano com 23 pontos de vantagem sobre o rival Dínamo Kiev, que terminou a competição no segundo posto.