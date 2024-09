O Fenerbahçe de José Mourinho estreou-se esta quinta-feira na nova edição da Liga Europa com uma vitória, em casa, sobre os belgas do Union Saint-Gilloise (2-1). No final do jogo, o treinador português quebrou o silêncio que se seguiu ao desaire, também em casa, diante do rival Galatasaray e recordou uma final da mesma competição que lhe ficou atravessada.

José Mourinho está a dar que falar na Turquia por não ter comparecido à conferência de imprensa que se seguiu ao sempre quente dérbi de Istambul, mas esta quinta-feira disse o que lhe ia na alma.

«O que chama de efeito Mourinho são os troféus. Não há troféus para ganhar em setembro, como é que se vê o efeito Mourinho? Ganhei troféus em todos os clubes por onde passei, só não ganhei no Tottenham porque saí do clube dois dias antes da final da Taça de Inglaterra. Portanto, o efeito Mourinho que criei em todos os clubes foi o de ganhar troféus. Lamento muito. Não podemos ganhar troféus em setembro», começou por destacar em conferência de imprensa, em resposta à reação da equipa à derrota no campeonato.

«Este jogo tinha dois lados: uma era a Liga Europa e a outra era a dificuldade do primeiro jogo depois de uma derrota importante. Depois desse jogo, foi uma semana em que houve um pouco de prazer em deitar as pessoas abaixo. Não sou um especialista em linguagem corporal, nem um juiz num concurso de dança. Conheço bem o lado emocional do futebol», acrescentou ao seu estilo.

Apesar de ter entrado com o pé direito na Europa, Mourinho considera que isso não anula a derrota no campeonato. «Os jornalistas têm um efeito na forma como os adeptos pensam, a forma como se faz negócio tem algo a ver com isso. Talvez sejam vocês que precisam de mudar, trabalham demasiado. Não sei quantas horas trabalham, mas eu trabalho pelo menos doze horas por dia. Durmo nas instalações para não perder tempo. Istambul é uma cidade bonita, mas não vim para cá de férias, vim para trabalhar. Toda a gente no clube faz isso, temos um bom ambiente de trabalho», referiu ainda.

Foi neste raciocínio que o treinador fez referência a uma final que não esquece. Apesar de ter conquistado uma Taça UEFA ao serviço do FC Porto, em Sevilha, frente ao Celtic, o treinador português não esquece a última que perdeu, ainda ao serviço da Roma, nos penáltis, diante do Sevilha.

«Tento sempre incutir e explicar isto às pessoas: posso ter sucesso de vez em quando, mas quando as coisas correm bem não se vai à lua, e quando correm mal também não se vai ao inferno. Esta é a minha filosofia. Trabalho muito e não vou para a Lua, nem vou para o inferno. Queremos ir à Lua, mas é demasiado longe. Às vezes tentam empurrar-nos para o inferno, mas as pessoas esforçam-se para não o fazer. Ganhei 26 troféus e 5,5 taças europeias - digo meia, porque roubaram-me uma taça europeia, nunca me esquecerei isso. A razão para conseguir tudo isto é que trabalho muito. Também trabalho muito no Fenerbahçe, eu e toda a gente no clube, trabalhamos muito», destacou ainda.