O treinador do Olympiakos, Pedro Martins, deu uma entrevista ao «Bild», na antecâmara do jogo com o Eintracht Frankfurt, da Liga Europa.

O técnico português vai para a quarta época no clube, e o jornal alemão quis saber os segredos dessa longevidade, nada habitual no Olympiakos.

«Sou um treinador muito claro relativamente aos meus objetivos. Quero avançar com este projeto, ganhar títulos com o Olympiakos. Pessoalmente, estou muito feliz no Piréu, e isso é muito importante. Para além disso o clube e o presidente acreditam em mim e eu confio nele», respondeu.

Pedro Martins foi depois confrontado com a indisponibilidade de Rúben Semedo, que não joga desde que foi detido por suspeita de violação, mas o técnico preferiu destacar as alternativas que tem no plantel.

«Temos um grande eixo defensivo, mesmo sem ele. Sokratis, Cissé e Ba estão a fazer uma grande época», referiu.