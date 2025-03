Bruno Fernandes foi o grande herói do Manchester United, ao apontar um hat trick diante da Real Sociedad, na vitória (4-1) dos «red devils», na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

A exibição do internacional português serviu para atingir novos números da prova e bater recordes que o próprio detinha.

Bruno Fernandes é o jogador com maior contribuição para golos na Liga Europa: leva 24 golos e 17 assistências. Além disso, o capitão do Manchester United converteu o nono penálti na Liga Europa e é líder nesta estatística, à frente de Aritz Aduriz e James Tavernier, ambos com sete.

Todos estes números, diga-se, foram conseguidos ao serviço do United, mas também do Sporting.