Rui Vitória festejou uma vitória do Spartak de Moscovo em Nápoles, mas antes do jogo deparou-se com uma situação caricata: o treinador da equipa da casa precisou de ajuda para identificar o português.

Luciano Spalletti fez questão de ir ao banco adversário antes do jogo, para um cumprimento cordial, mas não encontrava o destinatário. Só ajudado por um elemento do banco do Spartak é que deu por Rui Vitória, que já estava em pé, a dar instruções à equipa.

Ora veja: