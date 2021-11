Com Gelson Martins entre as escolhas iniciais, o Mónaco não foi além de um empate sem golos na visita a casa do Reims.

O extremo internacional português, ex-Sporting, acabou por ser substituído aos 61 minutos naquele que foi o terceiro jogo consecutivo (segundo para a Ligue 1) dos monegascos sem vencer. A equipa do Principado está a meio da tabela.

Neste domingo, destaque para a vitória do histórico Saint-Étienne (3-2), que entrara para a 13.ª jornada no último lugar com seis pontos e ainda sem qualquer triunfo. Na receção ao Clermont Foot, os visitantes estiveram a vencer por 2-0, mas o Saint-Étienne assinou uma reviravolta fantástica já reta final. Reduziu aos 78m, empatou aos 90+2 e marcou o golo da vitória no quarto minuto de compensação.

O Metz, que empatou a zeros na visita a casa do Marselha, é o novo «lanterna vermelha» da Liga francesa.

OUTROS RESULTADOS:

Nantes-Estrasburgo, 2-2

Lorient-Brest, 1-2