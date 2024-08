João Aroso vai integrar a equipa técnica da seleção da Coreia do Sul, já depois de ter anunciado a saída do Famalicão, onde exerceu funções de diretor técnico.

O treinador de 51 anos vai ser uma espécie de braço direito do selecionador Hong Myung-bo, com responsabilidades de orientar os treinos, projetar a estratégia da equipa e avaliar os jogadores.

«Muito honrado com o convite da Federação da Coreia do Sul e do Selecionador Hong Myung-bo para ser Treinador da Seleção Nacional A», anunciou o treinador português nas redes sociais.

O primeiro objetivo de João Aroso está marcado já para o início de setembro, com os primeiros jogos da fase de qualificação para o Mundial2026, primeiro frente à Palestina, no dia 5, depois com Omã, no dia 10.