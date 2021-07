O Spartak Moscovo apostou em Rui Vitória e o dono do clube, Leonid Fedun, sabe bem o que pretende para a equipa. Em declarações ao Sport Express, Fedun manifestou o desejo de ver o Spartak a colocar na relva o mesmo futebol que via no Benfica de... Rui Vitória, claro.



«Vi os dois anos do Benfica com o Rui Vitória e quero o Spartak a jogar como esse Benfica», referiu Leonid Fedun. «É um futebol intenso, com a linha defensiva muito alta e estou curioso para perceber se os nossos jogadores estão preparados para jogar assim. No futebol estamos sempre otimistas no início da época e eu estou otimista. Peço o mesmo aos nossos adeptos.»



Rui Vitória foi campeão com o Benfica em 2016 e em 2017. Nesta segunda-feira, o Spartak venceu o HNK Sibenik, sexto classificado da liga croata, por 4-2. Foi o último teste no estágio em Villach, na Áustria.

A pré-época continuará em Moscovo e os próximos jogos de pré-época são os seguintes:



11 de julho: FK Sochi

14 de julho: Rubin Kazan

18 de julho: Khimki