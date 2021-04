Xeka pode voltar às opções de Galtier depois de ter ficado de fora do jogo contra o PSG por ter tido «um comportamento inapropriado e inadequado». Na véspera do jogo contra o Metz, o treinador do Lille considerou que o caso estava encerrado.



«O assunto está encerrado. Ele foi colocado à margem do grupo até quarta-feira e recebeu uma chamada do presidente», explicou, em conferência de imprensa.



Assim, o médio português pode voltar a ser opção para o jogo da 32.ª jornada da Ligue 1.