Luís Campos deixou o cargo de diretor desportivo do Lille, que se sagrou campeão de França, em dezembro de 2020. Desde então, tem sido associado a clubes como o Paris Saint-Germain ou o Real Madrid, mas garante que continua disponível.



«Passei três grandes anos no Real Madrid e mantenho uma boa relação com o presidente e a direção. Mas, por agora, o que posso assegurar é que não há nada com ninguém», salientou o português.



A proximidade com Mbappé, alvo do Real Madrid, poderia ser um factor importante para o clube espanhol: «É certo que conheço bem a família, desde o que o Kylian tinha 14 anos. Temos uma grande amizade, mas não há nada mais que isso.»



«O PSG porquê? Por acaso o Leonardo vai sair? Ele é duro com as negociações, mas não é mentiroso. Asseguro que não falei com ninguém do PSG. Tenho o meu gabinete de consultoria no Mónaco e por agora estou concentrado nisso, nada mais. Mas escuto todos, estou livre a cem por cento», concluiu Luís Campos, em declarações à France Football.