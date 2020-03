Após três épocas complicadas em Munique, Renato Sanches reencontrou a sua melhor versão no Lille. O internacional português agarrou a titularidade na equipa de Galtier e enalteceu o papel do compatriota José Fonte na chegada a uma nova realidade.



«Cheguei ao Lille há alguns meses, mas senti-me muito bem tanto no clube como na cidade. No início tive vários problemas que me impediram de jogar regularmente. Ainda assim, nesse período, contei com o apoio dos meus companheiros, especialmente do José Fonte», referiu, em declarações ao site do Lille.



Além dos problemas físicos, o médio de 22 anos demorou a adaptar-se à Ligue 1. «Não foi fácil. Cheguei de uma equipa que jogava um futebol diferente numa outra liga. Precisei de um mês para adaptar-me à nova vida. Agora sinto-me capaz de mostrar o meu valor», admitiu.



Superadas as lesões, Renato voltou a ter confiança no seu jogo. «Estou mesmo muito contente com a minha forma recente e, acima de tudo, estou feliz por jogar futebol. Trabalhei bastante para recuperar o meu nível de jogo assim como a autoconfiança. Os meus colegas e a equipa técnica acreditam em mim. Isso ajuda-me e aproveito para lhes agradecer. Sinto-me melhor a cada dia e quero continuar a evoluir», disse.



Renato Sanches, lembre-se, leva quatro golos em 30 jogos. De resto, esta já é a época mais goleadora da sua curta carreira.