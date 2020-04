Depois de cerca de meia temporada de alto nível no Benfica, em 2015/16, Renato Sanches mudou-se para o Bayern de Munique a troco de 35 milhões de euros.

Em entrevista ao Canal 11, o médio de 22 anos admitiu que foi um sonho chegar à equipa principal do Benfica e que não teria feito mal ficar na Luz mais um ano, pois a mudança para a Alemanha foi muito rápida.

«Quando era criança o meu sonho era jogar no Benfica. Toda a minha família é benfiquista, eu sou benfiquista. Quando joguei no Benfica concretizei o meu sonho, meu e da minha família. Depois aconteceu tudo muito rápido, saí do Benfica seis meses depois para o Bayern», disse.

«Naquele momento e naquele ano em que fui para o Bayern as coisas não aconteceram como eu previa. E se calhar também havia muitas pessoas que pensavam que eu ia chegar ao Bayern e fazer o que fiz no Benfica. Se tivesse ficado no Benfica mais um ano não faria mal, de certeza, mas foi um momento: muitas pessoas dizem que foi um negócio ou pelo dinheiro, não foi. Sentia-me bem, estava a jogar muito bem, fiz um grande Euro, tive uma época muito boa no Benfica e sentia-me preparado. E fui», acrescentou.

Renato Sanches revelou que um dos motivos que o levou a mudar-se para o Lille foi poder jogar com regularidade para regressar à Seleção Nacional e negou que os valores envolvidos nas suas transferências o tenham influenciado.

«Não acho que os números sejam uma carga que te pese: fui a contratação mais cara do Lille e do Bayern e quando ia dormir nunca pensava nisso. Não é uma coisa que me pese. Acho que é mais a comunicação social e as pessoas que tornam isso um peso. E nós jovens hoje em dia temos telemóvel, estamos sempre nas redes sociais e vemos pessoas a falarem mal de nós e isso é que pesa mais.»