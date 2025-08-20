Desde Lille, norte de França, chegam boas notícias para o futebol português. O lateral-direito Tiago Santos regressou ao relvado após uma lesão grave o ter afastado durante dez meses da competição.

Tiago Santos recuperou de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e procura recuperar a melhor forma física. O Lille partilhou um vídeo nesta quarta-feira onde é possível ver o português já a treinar com os colegas.

Em 2024/25, fez apenas 13 jogos e marcou um golo, antes de sofrer a lesão. Tinha até sido chamado à Seleção Nacional por Roberto Martínez, sem estrear-se.

Parte agora para a terceira temporada ao serviço dos «Dogues», tendo contrato até 2028. No Lille jogam também os portugueses Félix Correia, Rafael Fernandes e André Gomes.