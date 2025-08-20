VÍDEO: Tiago Santos (Lille) regressa ao relvado quase um ano depois
Lateral português sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
Desde Lille, norte de França, chegam boas notícias para o futebol português. O lateral-direito Tiago Santos regressou ao relvado após uma lesão grave o ter afastado durante dez meses da competição.
Tiago Santos recuperou de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e procura recuperar a melhor forma física. O Lille partilhou um vídeo nesta quarta-feira onde é possível ver o português já a treinar com os colegas.
Em 2024/25, fez apenas 13 jogos e marcou um golo, antes de sofrer a lesão. Tinha até sido chamado à Seleção Nacional por Roberto Martínez, sem estrear-se.
Parte agora para a terceira temporada ao serviço dos «Dogues», tendo contrato até 2028. No Lille jogam também os portugueses Félix Correia, Rafael Fernandes e André Gomes.