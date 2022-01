Com Sadio Mané e Mohamed Salah na CAN, o português Diogo Jota tem-se assumido como principal figura do Liverpool. Esta quinta-feira, somou um bis diante do Arsenal e deixou o treinador dos reds em êxtase.

«Marcámos dois golos espetaculares, o Diogo Jota está ‘on fire’. Estávamos completamente convencidos quando ele chegou ao clube de que nos ajudaria muito. Desde que ele está aqui, deu mais um passo, tornou-se um avançado de classe mundial», disse Jurgen Klopp, em declarações citadas pela BBC.

Diogo Jota já superou o registo de golos (13) da temporada de estreia em Anfield. O atacante português marcou por 14 vezes na presente época em apenas 27 jogos.