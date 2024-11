Apesar de ter conquistado a Série B e garantido a subida ao Brasileirão, o Santos demitiu Fábio Carille. Entre os nomes associados ao banco do «Peixe» está o português Luís Castro, livre desde que deixou o Al Nassr, em setembro passado.

O empresário de Luís Castro, contudo, garantiu que o técnico luso só vai voltar aos bancos no início de 2025.

«Em relação ao futuro de Luís Castro, o que posso dizer é que será analisado até meio do mês de dezembro, altura em que poderá ser decidido o seu próximo clube. Ele só irá trabalhar a partir de janeiro. Até lá, Castro vai ouvir projetos e condições de trabalho», disse António Teixeira, ao site brasileiro Trivela.

Questionado sobre a possibilidade de rumar à Vila Belmiro, o representante do treinador não quis revelar. «Abordagens há várias e de diversos países. Do Brasil, naturalmente, também. Mas, por questões de ética, não podemos revelar os nomes dos clubes.»

Castro, de 69 anos, está desde 2019/20 no estrangeiro, altura em que assumiu o Shakhtar Donetsk. Depois disso, esteve no Qatar, no Al Duhail, antes da aventura no Botafogo, que deixou para orientar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.