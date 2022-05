Luís Castro foi muito claro perante os jornalistas brasileiros, quando questionado sobre a recente polémica entre Paulo Sousa e Jorge Jesus, isto depois do antigo técnico do Benfica ter assumido o desejo de regressar ao Brasil para treinar o Flamengo.

O técnico do Botafogo, num primeiro momento, até ficou surpreendido pela pergunta.

«Falar do problema entre o Paulo e o Jorge, eu?», começou por questionar, na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Fortaleza (3-1).

«Eu não falo da vida de ninguém, falo da minha, não vou falar da vida dos outros. Não me arranca nem uma palavra sobre o que fazem, os ataques, não quero saber de nada disso. Aprendi com o futebol que só tenho de me preocupar com aquilo que domino e a única coisa que é a da minha responsabilidade é o treino e o jogo. Além disto, nem quero saber, cada um faça o seu caminho. Grande abraço para o Paulo, para o Jorge, para o Vítor [Pereira], para todos os treinadores do Brasileirão, para todos os meus colegas do mundo», acrescentou.

Castro foi ainda mais além e lembrou os primeiros passos enquanto treinador para justificar a decisão de não querer comentar o mal-estar entre os compatriotas.

«Posso falar quando as críticas forem dirigidas a mim. A única coisa que tenho a fazer é refletir sobre as críticas e, depois da reflexão, perceber o que devo fazer à minha vida. Se, após a reflexão, eu devo falar com a minha administração e dizer ‘adeus, que me vou embora’, faço-o. Se, após análise às críticas, eu achar que devo continuar a lutar, que foi aquilo que eu sempre fiz… Eu comecei a minha carreira na quarta divisão e sei bem o que me custou chegar aqui. Quando comecei a minha carreira, a minha meta era chegar à Champions. Consegui estar na Champions. Depois, tracei outros objetivos. Consegui um deles, que era trabalhar aqui no vosso país. Agora, preocupar-me ou falar sobre outras coisas? Jamais! Só falo sobre mim e sobre a minha equipa, é para isso que me pagam todos os dias, para analisar o que se passa com a minha equipa», concluiu.

Além de admitir a vontade em voltar ao Mengão, agora treinado por Paulo Sousa, Jesus também elegeu Vítor Pereira, do Corinthians, como o melhor português a treinar no Brasil, durante a estadia no país, onde assistiu às festividades do Carnaval do Rio de Janeiro e até almoçou com Luís Castro.

As declarações de Luís Castro: