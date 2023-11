Cristiano Ronaldo vai falhar a deslocação do Al Nassr ao Qatar, para o encontro desta terça-feira com o Al Duhail, a contar para a Liga dos Campeões da Ásia.

O treinador do conjunto saudita, Luís Castro, foi confrontado sobre a ausência do internacional português e ficou visivelmente irritado com a pergunta de um dos jornalistas presentes na sala de imprensa.

«Está a dizer que eu decidi descansar o Cristiano? Como é que o senhor sabe que decidi isso? Sabe se o Cristiano está em condições para jogar?», começou por dizer, com o dedo apontado ao jornalista, antes de justificar que o avançado de 38 anos acusou fadiga devido ao elevado número de jogos.

«Tenho respeito pelos media, que também têm de ter respeito por mim. O Cristiano não está em condições de jogar. Não estou a dizer que eu decidi [que ele não joga]. A condição do jogador não dá para ir a jogo, porque jogou há 48 horas e, antes desse jogo, fez um jogo da Taça com prolongamento. Após o jogo, não se mostrou em condições para fazer outro jogo passados dois dias», prosseguiu.

«Não foi o Luís Castro que decidiu que o jogador não vem a jogo, ele não está em condições para vir. Não é o primeiro jogo que o Cristiano não joga. Ao fim de uma série de jogos, de vez em quando, o Cristiano não consegue voltar a jogo por causa da recuperação que ele tem de fazer. Compreendo que as pessoas gostam de ver o Cristiano, mas a equipa do Al Nassr não é só o Cristiano», afirmou ainda.

Após a resposta, Luís Castro até ameaçou abandonar a conferência de imprensa, mas assim que o tradutor indicou que tinha havido uma má interpretação da pergunta, o técnico português redimiu-se e pediu desculpa ao jornalista.

Ora veja: