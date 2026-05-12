Espanha: Levante de Luís Castro vence em Vigo e sonha com a permanência
Triunfo por 3-2 permite sair, à condição, da zona de descida
Depois da vitória por 3-2 na última jornada, o Levante voltou a vencer pelo mesmo resultado, desta feita na visita ao Celta de Vigo, esta terça-feira, para ganhar fôlego na luta pela permanência.
A equipa comandada pelo português Luís Castro apanhou-se a perder logo aos quatro minutos, após um golo de Ferran Jutglà. No entanto, ainda antes do intervalo, Kervin Arriaga (42m) fez o empate com um remate em força de fora da área.
Tal como aconteceu na primeira parte, o Celta entrou melhor na segunda e passou novamente para a frente aos 48 minutos, com o bis de Jutglà.
O Levante, porém, estava inspirado nos remates de longa distância e, aos 57 minutos, Dela fez o 2-2, com um remate potente e colocado.
A reviravolta surgiu pouco depois, aos 63 minutos. Na sequência de um canto, Roger Brugue apareceu completamente solto na área e cabeceou para o fundo das redes.
Com este resultado, o Levante deixa, à condição, a zona de descida e sobe ao 16.º lugar da Liga espanhola, com 39 pontos. Atrás do Levante estão Espanhol (39 pontos), Girona (39), Alavés (37) e Oviedo (29), mas todos eles ainda vão entrar em campo nesta 36.ª jornada.
Desde que Luís Castro assumiu o comando da equipa, o Levante acumula 29 pontos em 19 jogos — o quarto melhor registo da Liga espanhola no mesmo período, apenas atrás de Barcelona, Real Madrid e Villarreal.
Quanto ao Celta de Vigo, continua no sexto posto, que dá acesso às provas europeias, com 50 pontos.