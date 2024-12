Sem clube desde que deixou o Al Nassr, em setembro passado, Luís Castro tem sido apontado a um regresso ao Brasil, com o Santos, o Corinthians e o Atlético Mineiro a serem hipóteses na imprensa brasileira.

O técnico de 63 anos confirmou ter recebido «abordagens de clubes brasileiros», mas assumiu que quer estar livre nos próximos meses.

«Só penso voltar ao trabalho em junho ou julho do próximo ano e só serei desviado dessa minha intenção se um projeto muito interessante acontecer para mim. Tudo pode acontecer a nós, treinadores, mas não é minha intenção voltar nos tempos mais próximos. Confirmo que tenho conversado com alguns clubes e expressado esta minha intenção», disse o treinador português, à margem da Gala Ibercup 2024, realizada no Centro Cultural de Cascais.