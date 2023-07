Antes do encontro particular com o Alverca, inserido no estágio de pré-temporada que o Al Nassr está a realizar no Algarve, Luís Castro confirmou que Otávio é um dos alvos do clube saudita.

«Estamos num processo de construção, uma equipa que ainda está à espera de algumas unidades para se completar e estar pronta», começou por dizer o técnico português em declarações à Sport tv.

«Neste momento, fala-se em muitos jogadores, é normal que os melhores jogadores sejam associados às melhores equipas e às equipas que querem ultrapassar os desafios que têm pela frente. É mais um de que se fala e que todos nós apreciamos enquanto jogador, mas não quer dizer que venha a vestir a camisola do Al Nassr. Se está em cima da mesa? Há muitos jogadores em cima da mesa, não é só o Otávio. Não vou falar só de um jogador, há muitos com possibilidade de preencher várias posições que o Al Nassr necessita», acrescentou.

Tal como o Maisfutebol noticiou, a primeira investida do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita junto do FC Porto, abaixo dos 40 milhões de euros, não teve sucessso.

O empresário de Otávio também já abriu a porta a uma eventual saída.