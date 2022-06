As obras no Campo Anexo do estádio Nilton Santos estão em andamento e o Botafogo tem trabalhado no centro de treinos do Lonier, que não é do agrado do treinador Luís Castro. O português criticou o relvado, que considera expor os jogadores a lesões, além de apontar à distância que a mudança criou relativamente a outros departamentos do clube.

«No lado prático, o centro de treinos tem um piso duríssimo que é bom para estacionar carros, mas temos de treinar lá. Causa muitos problemas devido à dureza do piso. Não temos um centro de treinos com as condições mínimas para o dia a dia», vincou o treinador português em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

«Temos uma academia longe de nós e que quero ter mais perto. Tenho consciência que o mercado não vai dar sempre o que teremos. É uma organização e estrutura que queremos mais perto mas andam tão distantes. Não conhecemos os líderes dos departamentos em dois meses porque não temos estrutura. É isso que deve preocupar o projeto. Quero muito atingir tudo o que o Botafogo quer, mas faltam muitas condições práticas para chegar a isso e as pessoas precisam de ter consciência disso», acrescentou.

Luís Castro sublinhou ainda que não esquece a invasão dos adeptos ao centro de treinos devido aos maus resultados, assim como a receção em euforia no aeroporto, depois do triunfo com o Internacional, a jogar reduzido a 10 elementos. «Faz-nos pensar o futebol e o que representamos para as pessoas», observou.

O Botafogo segue no sétimo lugar do Brasileirão, com 18 pontos.