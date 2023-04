Três vitórias em três jogos.

O Botafogo, orientado pelo português Luís Castro, está a protagonizar um excelente arranque de Brasileirão e, este domingo, conquistou um triunfo importante no Maracanã, diante do Flamengo, por 3-2.

Ao intervalo, os visitantes já venciam por 2-0, graças a um penálti cobrado de forma certeira pelo ex- FC Porto Tiquinho Soares (30m) e a outro tento da autoria de Danilo (45+5m), médio que passou pelo Sporting de Braga e pelo Benfica e que marcou de cabeça.

Logo a abrir a segunda parte, o Boatfogo ficou em inferioridade numérica, depois da expulsão de Rafael, que viu o segundo cartão amarelo (51m).

Luís Castro também foi expulso. No momento de lançar Di Placido a jogo, houve uma confusão com a placa e Júnior Santos deixou o relvado, mas não era essa substituição que o técnico luso queria fazer e protestou de forma veemente, tendo visto cartão amarelo. Luís Castro continuou a protestar, viu o segundo cartão e teve de assistir ao resto do jogo num camarote.

Pouco depois, Léo Pereira (59m) correspondeu ao cruzamento de Fabrício Bruno e o Flamengo reduziu a desvantagem, mas Tiquinho chegou ao bis aos 71 minutos, após uma boa jogada individual de Tché Tché, o que levou Luís Castro à euforia.

A quatro minutos dos 90, Léo Pereira também bisou, ao corresponder com um cabeceamento certeiro na sequência de um canto de Everton Ribeiro.

A partida teve mais de 10 minutos de descontos, mas o Botafogo conseguiu segurar a vantagem.

O Fogão, que não perde há 12 jogos para todas as competições, lidera o campeonato brasileiro com nove pontos em três jornadas. Já o Flamengo, é 12.º, com três pontos amealhados.